Busitalia Umbria, potenziati i collegamenti sul Lago Trasimeno

Fino a 98 collegamenti giornalieri A/R in alta stagione

Busitalia (Gruppo FS) rafforza il servizio di navigazione sul Lago Trasimeno, con un’offerta articolata che distingue i periodi di primavera e fine estate dal picco estivo.

La programmazione prevede una prima fase dal 4 aprile al 4 luglio e dal 31 agosto al 27 settembre 2026, con 59 collegamenti A/R nei giorni feriali, che diventano 93 nei festivi.

Nel primo fine settimana di avvio del nuovo orario, coincidente con le festività pasquali, il servizio ha registrato un’ottima risposta da parte dei viaggiatori, con circa 18.500 passeggeri trasportati per i collegamenti verso Isola Maggiore e Isola Polvese, segnando un notevole incremento rispetto alle festività pasquali dell’anno precedente, a conferma dell’elevato interesse turistico per il Lago Trasimeno già nei primi giorni di programmazione.

Nel periodo primaverile e di fine estate (4 aprile – 4 luglio / 31 agosto – 27 settembre), il servizio è organizzato con una modulazione per linea e giorni di esercizio:

Passignano-Tuoro Navaccia-Isola Maggiore: attiva nei giorni feriali;

Passignano-Isola Maggiore e Tuoro Navaccia-Isola Maggiore: attive nei giorni festivi;

Castiglione del Lago-Isola Maggiore: attiva nei fine settimana e festivi fino al 24 aprile, successivamente tutti i giorni;

San Feliciano-Isola Polvese: attiva tutti i giorni

Nel periodo estivo (5 luglio – 30 agosto 2026), l’offerta viene ulteriormente potenziata, portando a 98 i collegamenti giornalieri A/R e ampliando il servizio su tutte le giornate sulle principali linee da Passignano, Tuoro, Castiglione del Lago e San Feliciano verso Isola Maggiore e Isola Polvese, garantendo così una maggiore frequenza e flessibilità negli spostamenti.

Busitalia rafforza il proprio impegno nel potenziamento dei servizi di navigazione sul Lago Trasimeno, consolidando un’offerta sempre più efficiente e rispondente alle esigenze di mobilità del territorio. I collegamenti verso Isola Maggiore e Isola Polvese si confermano infatti un elemento chiave per l’accessibilità e la valorizzazione del lago, contribuendo a sostenere l’attrattività turistica e la fruizione del patrimonio naturalistico.

Maggiori informazioni su https://www.fsbusitalia.it/it/umbria/orari-linee-umbria/orari-servizi-navigazione-umbria.html