Screening gratuiti in centro a Perugia: il 3 marzo in Piazza IV Novembre arriva ‘Prevenzione è Salute’

La prevenzione scende in piazza. Martedì 3 marzo, dalle 9 alle 18, Piazza IV Novembre ospiterà la tappa perugina di ‘Prevenzione è Salute’, la campagna nazionale itinerante che offre screening cardiovascolari e servizi dedicati alla salute della donna gratuiti e aperti alla cittadinanza.

Per l’intera giornata sarà possibile sottoporsi senza prenotazione a misurazioni di colesterolo, glicemia, pressione arteriosa e indice di massa corporea, oltre allo screening cardio-metabolico. Spazio anche alla prevenzione al femminile con counseling ginecologico, senologico e per la fertilità. L’iniziativa, promossa da Summeet e Inrete insieme a istituzioni sanitarie, società scientifiche e associazioni di pazienti, ha l’obiettivo di diffondere la cultura della diagnosi precoce e favorire l’accesso tempestivo alle cure, portando la sanità tra le persone con un format ‘on the road’.

“Ogni controllo può fare la differenza: la salute comincia dai piccoli gesti quotidiani e dalla consapevolezza che la prevenzione è un diritto ma anche una responsabilità collettiva”, è il messaggio della campagna. La partecipazione è libera e gratuita.