Incendio mezzo pesante lungo il raccordo Perugia-Bettolle

Il conducente è rimasto illeso

Questa mattina, alle 6:15, i Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti per l’incendio di un mezzo pesante che trasportava materiali edili. L’incidente è avvenuto lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza dei Ponti di Valleceppi (zona Volumni) in direzione Roma. Il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme, ma fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenuti il personale Anas e la Polizia di Stato.