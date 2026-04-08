A Corciano, l’incontro “Il futuro del lavoro tra innovazione e inclusione”

Un incontro volto a riflettere sul tema del lavoro in una società che cambia

“Il futuro del lavoro tra innovazione e inclusione” è il titolo dell’incontro pubblico volto a riflettere sul tema del lavoro in una società che cambia che prenderà il via venerdì 10 aprile alle 10 al Teatro Arca di Ellera di Corciano. Una giornata per richiamare le forze del territorio verso l’individuazione di un modello di riferimento del mondo dell’occupazione in linea con le sfide attuali.

Interverranno Sara Motti (vicesindaco di Corciano) con “Economia, lavoro e politiche attive”, Alessia Alunni (Ufficio della cittadinanza del Comune di Corciano) con “I servizi a contrasto della povertà erogati dal Comune di Corciano”, Francesco Giovagnoni (Arpal) con “I servizi pubblici per l’impiego”, Elisabetta Tondini e Marco Casavecchia (Aur) con “La situazione dell’economia in Umbria”, Roberta Veltrini (presidente Frontiera Lavoro) con “L’esperienza di Frontiera Lavoro: il servizio Sal e il progetto Sportello lavoro”, Paola Sensi (counselor sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro” con “Il lavoro che fa bene alla salute”.

Il dibattito proseguirà poi con testimonianze delle aziende del territorio, dei destinatari del servizio di Sportello del lavoro istituito nel Comune di Corciano e degli studenti dell’Istituto istruzione superiore Cavour Marconi Pascal di Olmo e Perugia. Moderano Luca Verdolini e Laura Rosatelli di Frontiera Lavoro.