Visita dell’Ambasciatore e Console a Milano della Costa Avorio Philippe André Gauze

Nella giornata odierna, Philippe André Gauze, Ambasciatore e Console a Milano della Costa d’Avorio, è stato accolto in Prefettura dal Prefetto della Provincia di Perugia, Francesco Zito.

La visita, avvenuta in clima di massima cordialità, è stata l’occasione per ribadire lo storico e consolidato rapporto commerciale e di amicizia tra la Costa d’Avorio e l’Italia.

Nel corso del colloquio, il diplomatico ha esposto le finalità della visita, auspicando sempre maggiori raccordi e collaborazione tra i due Paesi, ribadendo il più vivo apprezzamento per la qualità dei prodotti e la professionalità delle aziende italiane, che rappresentano un fondamentale punto di riferimento per la realtà ivoriana.

Il diplomatico ivoriano ha altresì ringraziato il Prefetto per l’accoglienza ricevuta e per aver rappresentato le principali peculiarità del territorio provinciale.

Perugia, 19 marzo 2026