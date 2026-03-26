Perugia: sorpreso con la droga in macchina, 25enne albanese arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 25enne di origine albanese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel dettaglio, nell’ambito di mirati servizi predisposti per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, nella frazione di San Martino in Campo, i militari hanno fermato l’uomo alla guida della propria autovettura.

Nel corso delle successive verifiche, i militari hanno notato un certo nervosismo da parte dell’individuo, tanto da insospettirli e indurli ad effettuare una perquisizione personale e veicolare.

L’intuizione dei Carabinieri ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità 21 involucri di cocaina, occultati nel tunnel centrale dell’auto, per un peso complessivo di 15 grammi, nonché 400 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’illecita attività di spaccio.

L’attività dei Carabinieri è proseguita con una perquisizione domiciliare presso l’appartamento del giovane. L’accurata ispezione condotta dai militari ha portato al ritrovamento di ulteriori 300 euro occultati all’interno di una scarpa, sequestrati secondo le medesime ragioni che hanno portato al sequestro del precedente importo.

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato e trattenuto temporaneamente presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In sede di celebrazione del conseguente rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Perugia, nel convalidare il provvedimento restrittivo, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora in Umbria.