Pasqua e Pasquetta a Isola Maggiore: due giorni tra natura, sapori e musica nel cuore del Trasimeno

Oltre al nuovo “I Chiostri – Bar Bistrot del Castello” e ai i momenti musicali con Annalisa Baldi, tanti sono i luoghi da visitare

Tuoro sul Trasimeno (Isola Maggiore), 04 aprile 2026 – Trascorrere Pasqua e Pasquetta a Isola Maggiore significa regalarsi un’esperienza sospesa nel tempo, immersi in uno dei luoghi più affascinanti del Lago Trasimeno. Un borgo che conserva intatta la sua anima antica, dove natura, storia e cultura si intrecciano armoniosamente, offrendo scorci unici e atmosfere rare. Ad attendere i visitatori sarà un’ospitalità diffusa e genuina: ristoranti, bar e attività dell’isola proporranno sapori tipici, prodotti locali e momenti di convivialità che raccontano la tradizione gastronomica del territorio.

Tra queste esperienze si inserisce anche il nuovo “I Chiostri – Bar Bistrot del Castello”, uno spazio che unisce gusto, tradizione e innovazione, immerso in un contesto di straordinaria bellezza, pensato per accogliere i visitatori con proposte curate e un’atmosfera raffinata.

Nella piazza del borgo medievale, tra vicoli acciottolati e case in pietra che si affacciano sul lago, le giornate di Pasqua e Pasquetta saranno animate dalla musica di Annalisa Baldi. La cantante e presentatrice umbra, nota anche per le sue collaborazioni con la Rai (“Camper”, “La biblioteca dei sentimenti”) e per aver partecipato alla prima edizione di “X Factor”, accompagnerà i visitatori con la sua voce calda e avvolgente, creando un’atmosfera elegante e rilassata.

Isola Maggiore non è solo bellezza naturale: è un luogo che parla al cuore. Qui la tradizione narra il passaggio di San Francesco, che vi trascorse la Quaresima del 1211 in preghiera e silenzio. Ancora oggi la sua presenza sembra vibrare tra i sentieri e gli scorci dell’isola, dove sorgono la Cappella della Quaresima e la Cappella dello Sbarco, testimonianze preziose di un’eredità spirituale che continua a ispirare e che si avverte più che mai quest’anno, in occasione degli 800 anni dalla morte del Poverello di Assisi.

Tra le tappe imperdibili c’è il Museo del Merletto, custode della raffinata tradizione del merletto a tombolo, introdotta nell’Ottocento dalle donne dell’isola e ispirata allo stile irlandese. Un piccolo gioiello che racconta creatività, pazienza e identità.

E poi la Chiesa di San Michele Arcangelo, risalente al XII secolo, posta in cima all’isola: da qui lo sguardo abbraccia il lago in tutta la sua ampiezza, regalando una vista che da sola vale il viaggio.

In lontananza si staglia il maestoso Castello Guglielmi, imponente struttura ottocentesca che presto tornerà al suo splendore originario grazie a un importante progetto di restyling firmato da Luxor Building, azienda leader nel restauro conservativo. Un intervento che restituirà vita a uno dei simboli più iconici dell’isola, mantenendone intatto il fascino storico.

L’Isola Maggiore è facilmente raggiungibile in traghetto da Passignano, Tuoro o Castiglione del Lago. Gli orari sono consultabili al link: https://www.fsbusitalia.it/it/umbria/orari-linee-umbria/orari-servizi-navigazione-umbria.html.