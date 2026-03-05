Metalmeccanici, Lucchetti confermato segretario Uilm Terni: “La nostra siderurgia tra guerra e costi energetici”





Terni, 5 marzo 2026 – Simone Lucchetti è stato confermato segretario generale della Uilm di Terni. L’elezione è avvenuta nel corso del 20° congresso della Uilm di Terni, riunito alla presenza del segretario nazionale Uilm Guglielmo Gambardella e del segretario generale Uil Umbria, Maurizio Molinari.



“La Uilm consolida la presenza nei grandi agglomerati industriali, cresce nelle pmi e vede nel settore artigiano un sempre più pressante bisogno di determinazione e consapevolezza, con l’obiettivo di portare più democrazia e tutele”, ha detto Lucchetti ricordando la grande sinergia tra la confederazione, la categoria e le strutture nazionali. Partendo dal motto ‘Bene parlarne, ma determinante la risoluzione pragmatica delle questioni’, Lucchetti ha esaminato la questione del rinnovo contrattuale che si è concluso pochi giorni fa con la votazione dei lavoratori, che lo hanno approvato al 93 per cento.



“Un lavoro che ci ha visto impegnati per oltre un anno tra mobilitazioni e contrattazione complicata, dove abbiamo cercato di affrontare diversi temi, dove, alcuni siamo riusciti ad ottenerli, ed altri, anche se parzialmente, ci hanno consentito di aprire un varco dove poter cominciare una discussione che altrimenti non avremmo potuto mai affrontare”. Il riferimento è all’orario di lavoro, raggiunto solo in parte. “Potevamo fare meglio? Sicuro! Però siamo riusciti a disinnescare la volontà da parte di Federmeccanica e Assistal di non rinnovarlo”.