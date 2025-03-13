L’Accademia Hermans, porta le quattro “Ouvertüren” di Bach alla Sala dei Notari

Appuntamento sabato 15 marzo, alle 17.30, con un concerto dedicato alle Suites BWV 1066-69 del compositore tedesco
Sabato 15 marzo, alle 17.30, l’Accademia Hermans, diretta da Fabio Ciofini, in concerto alla Sala dei Notari di Perugia per la stagione concertistica della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e della Fondazione Perugia Musica Classica.
Fondato nel 2000 dallo stesso Ciofini, e considerato uno dei complessi italiani più acclamati per la musica barocca, l’Accademia Hermans proporrà un programma dedicato interamente alle quattro Suites BWV 1066-69 di Johann Sebastian Bach, denominate dallo stesso compositore come “Ouvertüren”, tra le sue pagine concertanti più celebri.
Nella mancanza di manoscritti autografi (fatta eccezione per qualche raro foglio singolo), Fabio Ciofini ha ricostruito con cura una versione originale (e “cameristica”, con 16 esecutori) delle partiture: lavori strumentali in cui alle Ouvertures introduttive segue un vasto campionario di danze, tra le quali non manca la celeberrima Air della Terza Suite, nota impropriamente come l'”aria sulla quarta corda”.
Info e biglietti: perugiamusicaclassica.com