Pnrr, 12 milioni per la messa in sicurezza delle scuole

Si tratta di undici interventi totali in Umbria: nove scuole comunali di Campello sul Clitunno, Umbertide, San Giustino, Magione, Perugia, Terni, Ficulle, Narni e Acquasparta, e due scuole della provincia di Perugia e di Terni.

“Ammontano a 12 milioni e 500 mila euro le risorse finanziarie, derivanti dai fondi del PNRR, assegnate ai Comuni umbri e alle Province – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione Paola Agabiti – grazie alle quali si rende possibile la riqualificazione, oltre che la messa in sicurezza, di undici istituti scolastici; interventi che non solo rappresentano un’assoluta priorità, ma consentono di agire in modo strutturale sugli edifici, garantendo agli studenti umbri ambienti scolastici sicuri”.

“Sono, inoltre, in attesa di approvazione – rende noto – le graduatorie che riguardano cinque ulteriori linee di intervento per l’istruzione, per un importo totale di quasi 58 milioni di euro e attraverso i quali si attivano misure per gli asili, per l’infanzia, per le palestre e per le mense scolastiche e, infine, per la costruzione di nuovi istituiti”.