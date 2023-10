Vandali devastano il cimitero di Deruta

Nota stampa de sindaco Toniaccini e della giunta

“C’è profonda indignazione per quanto accaduto al cimitero di Deruta dove dei vandali hanno rubato i vasi e devastato un luogo così sacro”: il sindaco Michele Toniaccini e la giunta esprimono “sgomento” per quanto successo nella notte e fanno sapore di “aver sporto denuncia ai Carabinieri e alla Polizia Locale”. Sindaco e giunta evidenziano come “questi atti, di per sé inaccettabili e che si stanno verificando anche in altri cimiteri dle territorio, diventino ancora più deplorevoli, perché colpiscono le famiglie dei defunti, creano dolore nel dolore. Faremo tutto ciò che è in nostro potere per venire a capo della questione”.