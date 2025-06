Deruta in Francia ambasciatrice della ceramica umbra

Pregiati oggetti ceramici derutesi sono pronti a fare da ambasciatori in Francia. Ad Aubagne, città di quasi 50mila abitanti, è in corso l’allestimento una grande mostra interamente dedicata all’arte ceramica derutese.

“Alchimie d’argilla”, questo il nome dell’esposizione, verrà inaugurata venerdì 20 giugno per restare aperta, presso il centro d’arte dei Penitenti Neri, fino al 13 settembre.

Una vetrina prestigiosa, dunque, che nasce quale omaggio di Aubagne, gemellata con Deruta dal 2023, ai maestri artigiani della città della ceramica italiana per antonomasia.

Il Sindaco Michele Toniaccini, accompagnato da Laura Fuccelli, consigliere comunale delegato ai gemellaggi, Ilaria Tamburi, funzionaria dell’ufficio cultura e turismo, e da due artisti derutesi hanno portato in dote trenta riproduzioni delle opere più rappresentative prodotte a Deruta tra il 1400 ed il 1700 ed oggi esposte nei più importanti musei del mondo, altrettanti manufatti realizzati dagli artigiani in attività, cinque opere ceramiche di arte contemporanea e due installazioni con 147 maschere realizzate dai protagonisti del comparto ceramico derutese per l’associazione “Deruta nel mondo”. A completare il focus dedicato dai cugini d’oltralpe, una sala multimediale per completare, attraverso dei video professionali, la conoscenza e la promozione turistica di Deruta.

“La mostra ad Aubagne – sottolinea il Sindaco Michele Toniaccini – si inserisce in un percorso virtuoso di valorizzazione della ceramica umbra in Italia, in Europa e nel mondo. Iniziative come questa sono una leva preziosa per il rilancio del settore e per una promozione integrata del territorio”.

Altra iniziativa già programmata è la partecipazione di Deruta, in rappresentanza dell’Italia quale Paese ospite d’onore, alla mostra-mercato internazionale “Argilla” che si terrà il 9 e 10 agosto, un appuntamento biennale che vede la partecipazione di circa 200 espositori selezionati per qualità e originalità della produzione da una apposita giuria.

“Per Deruta è un motivo di onore e di responsabilità rappresentare l’Italia ad un evento dalla storia ultraventennale e che è considerato un qualificato riferimento per tutte le realtà del mondo della ceramica”, commenta il Sindaco Toniaccini.

“La scelta di gemellarsi con Aubagne – conclude il primo cittadino – si sta rivelando ogni giorno di più particolarmente felice, sia dal punto di vista umano che da quello socio-culturale”

La cittadina francese ha una forte tradizione nella lavorazione della ceramica, rinomata per i “Santons, statuine raffiguranti arti e mestieri in scene di vita quotidiana. E’ conosciuta come la “città dell’argilla” per la sua lunga storia di produzione ceramica, risalente addirittura all’epoca gallo-romana.