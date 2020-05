Deruta: nasce il “Comitato degli Artigiani”. Per aderire basta inviare una semplice domanda

La Giunta Comunale, con Deliberazione del 07/05/2020 ha adottato il Regolamento per il funzionamento del Comitato Artigiani del Comune di Deruta, rinviando in sede di Consiglio Comunale l’approvazione definitiva.

Gli interessati ad aderire potranno farlo inviando la propria domanda di partecipazione agli uffici comunali.

Si tratta di un organismo di partecipazione alle attività comunali che ha il compito preminente di concorrere all’azione amministrativa con funzioni di proposta e consultazione rispetto all’andamento dei servizi erogati e delle attività espletate dall’Amministrazione comunale nell’ambito dell’artigianato, stimolando la partecipazione dei cittadini alla vita civile, politica, sociale, culturale ed amministrativa della comunità locale.

Il Comitato svolge funzioni consultive e di orientamento rispetto all’attività dell’Amministrazione Comunale in tema di Artigianato ed ha le seguenti competenze: realizzare un proficuo ed efficace dialogo tra le imprese artigiane che operano sul territorio e tra queste e l’Amministrazione Comunale; promuovere iniziative e proporre suggerimenti per il sostegno, lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle imprese artigiane sul territorio; curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività promosse dalle organizzazioni imprenditoriali, dalla Regione Umbria, dalla Provincia di Perugia e dal Comune; identificare le iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli Enti pubblici e le Associazioni che svolgono attività sul territorio; verifiche e approfondimenti delle ricadute sulle attività economiche dei provvedimenti del Comune in materia di mobilità e traffico e problematiche attinenti, al fine di renderli coerenti con lo sviluppo economico delle imprese e con il miglioramento della qualità della vita del territorio; arredo urbano e problematiche attinenti; decoro urbano;iniziative promozionali delle attività commerciali ed artigianali del centro storico e delle altre zone cittadine di interesse; concertazione di eventi, anche organizzati dal Comune, al fine di consentire l’integrazione degli stessi con le aspettative e necessità delle realtà artigianali; concertazione delle modalità di comunicazione all’opinione pubblica ed agli operatori commerciali sulle tematiche di competenza; concertazione delle modalità di promozione del territorio; elaborazione di proposte per definire criteri sulla qualificazione, anche merceologica, delle attività economiche produttive del centro storico e delle altre zone cittadine di interesse; concertazione e confronto con riferimento agli atti amministrativi di nuova attuazione, il cui contenuto abbia potenziali ricadute sullo sviluppo economico delle imprese artigianali locali.

Possono aderire al Comitato e pertanto partecipare alle attività specifiche del Comitato stesso i titolari delle imprese artigianali con sede nel Comune di Deruta.

I componenti dell’Assemblea sono nominati tra coloro che, entro 15 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico presso l’Albo Pretorio ed il sito istituzionale del Comune di Deruta, avranno fatto pervenire all’Ente apposita domanda avanzando la propria candidatura.

Il Comitato è composto da un Presidente, che verrà eletto nella prima riunione del Comitato, da un Consiglio Direttivo, quale organo esecutivo, da un Segretario e dall’Assemblea dei partecipanti al comitato, quale organo centrale di indirizzo. Il Comitato e i relativi organi vengono rinnovati in coincidenza con il rinnovo degli Organi elettivi comunali.

La partecipazione al Comitato e a tutte le cariche nell’ambito degli Organi del Comitato non da luogo ad alcun compenso.

Il Comitato Artigiani rappresenta uno strumento utile a garantire la partecipazione popolare e democratica all’attività amministrativa, culturale, economica e sociale della comunità.