Vaccinazioni: niente stop per il primo maggio. Prosegue a ritmo serrato la campagna vaccinale della Regione Umbria

Non si sono fermate le vaccinazioni contro i Covid il primo maggio in Umbria. In base ai dati pubblicati nel sito della Regione, aggiornati alle ore 8 del 2 maggio, sono 219.008 i cittadini che hanno ricevuto la prima dose (2.255 più di ieri). I vaccinati con ciclo completo sono invece 93.627 (3.231 in più di ieri, pari al 3,6 per cento). Le dosi complessivamente somministrate sono 312.635 (più 1,8 per cento), mentre sono ancora ferme a 331.975 quelle consegnate. Le persone prenotate sono al momento 176.514.