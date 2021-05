Servizi sanitari nella Media Valle del Tevere: i sindaci incontrano il Direttore sanitario Massimo D’Angelo. Ribadite le garanzie sul ruolo strategico che ha la struttura di Pantalla

In questi mesi in cui il Covid-19 ha messo a dura prova il sistema sanitario, con la sua rete ospedaliera, i distretti, e gli stessi medici di famiglia, anch’essi in prima linea nel contrasto alla pandemia, tanto più adesso che a loro è affidata una parte importante della campagna vaccinale, non è mai venuta meno l’attenzione delle amministrazioni comunali della Media Valle del Tevere verso le vicende che hanno coinvolto l’Ospedale di Pantalla nella lotta al Covid-19, né sono venute meno le costanti richieste di chiarimenti e garanzie ai vertici regionali e dell’Usl Umbria 1 sulle progressive riattivazioni di servizi che l’allentarsi della pressione pandemica permetterà. Un incontro avvenuto mercoledì 28 aprile a Marsciano tra i sindaci del comprensorio e il direttore sanitario della Usl Umbria 1, nonché commissario Covid per l’Umbria, Massimo D’Angelo è servito non solo a ribadire le garanzie sul ruolo strategico che la struttura di Pantalla avrà nel quadro regionale, ma anche a dare indicazioni sulle prossime riattivazioni dei servizi presso il nosocomio, il cui ruolo di Covid hospital è attualmente prorogato fino al 21 maggio. L’incontro è stato l’occasione anche per tracciare alcune innovative soluzioni di intervento sulla rete dei servizi socio-sanitari locali al fine di migliorarne l’impatto positivo. Una direzione sulla quale le amministrazioni locali sono al lavoro in sinergia e condivisione con Usl e Distretto sanitario.