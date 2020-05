Usl Umbria 1: le ferie estive saranno garantite

In merito alla nota diffusa dai sindacati relativa alle ferie estive per il personale dipendente, la direzione della Usl Umbria 1 precisa quanto segue:

Circa la riduzione o la sospensione delle ferie per il personale sanitario in seguito alla pandemia, l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, comunica che la Regione Umbria ha già provveduto a inviare una comunicazione alle Aziende sanitarie e Ospedaliere dell’Umbria con la quale si informa che è in emanazione l’ordinanza che revoca la sospensione dei congedi del personale sanitario e tecnico per gestire le attività necessarie per l’emergenza, anche alla luce della mancata riproposizione della sospensione dei congedi nei provvedimenti adottati dal Governo successivamente al 18 maggio.

L’assessore precisa inoltre, che la Regione non ha nessuna potestà nella definizione del piano ferie che è in capo alle singole Aziende.