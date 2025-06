Usl Umbria 1, dal 1 luglio il dottor Luigi Sicilia va in pensione

Il dottor Luigi Sicilia, direttore del Distretto Media Valle del Tevere e dirigente responsabile della Struttura di Sicurezza Aziendale, dal primo luglio 2025 va in pensione, dopo anni di passione e professionalità dedicati alla professione medica. La direzione dell’Usl Umbria 1, a nome di tutti i colleghi, gli rivolge un saluto caloroso esprimendo una profonda gratitudine per il prezioso lavoro svolto e per i numerosi risultati ottenuti a favore della collettività.

Il dottor Sicilia – afferma la direzione aziendale – ha rappresentato un pilastro essenziale nel mantenimento dei servizi di cura e assistenza, offrendo ai cittadini un sistema sempre efficiente, umano e inclusivo. Grazie alla sua ampia conoscenza dell’Azienda, ha saputo costruire e guidare un’équipe di professionisti saldamente unita da valori condivisi, senso del dovere e profonda coesione. La sua presenza costante, discreta ma sicura, unita ad un impegno professionale mai venuto meno, anche durante gli anni difficili del Covid, ne hanno fatto un punto di riferimento imprescindibile per l’intera comunità sanitaria: non solo per ciò che ha realizzato, ma per il modo in cui lo ha fatto. Un esempio che lascia il segno, umano prima ancora che professionale. Con grande stima e riconoscenza, salutiamo il dottor Luigi Sicilia, che inizia un nuovo capitolo dopo aver raggiunto la meritata pensione