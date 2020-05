Umbriafiere: serve un rilancio con investimenti in tecnologie e strutture. Bogliari: “Le attuali problematiche non fermeranno una storia e un progetto nato 52 anni fa”

Il mondo dei centri fieristici si sta muovendo a grandi passi. La totale disattenzione nei vari Decreti sta provocando una buona reazione da parte dei centri fieristici italiani. L’importanza del settore, per ora sottovalutata, viene sottoposta all’attenzione del Governo con una vera e propria mobilitazione dei centri fieristici che intendono ribadire i contenuti economici della loro attività. Uno strumento essenziale per le imprese e per la valorizzazione delle tante eccellenze italiane non può essere trascurato. Sono in atto richieste per il sostegno del sistema espositivo, per limitare i problemi della interruzione delle manifestazioni direttamente organizzate o promosse da terzi operatori. I danni economici sono rilevanti e il ricorso a nuovi indebitamenti può provocare una totale riprogrammazione dell’attività futura.