Università: “Obiettivo No Tax Area e servizi più accessibili”

Regione Umbria e l’Università degli Studi di Perugia insieme per confermare e rendere strutturale la No Tax Area

La Regione Umbria e l’Università degli Studi di Perugia rafforzano il loro impegno per garantire un sistema universitario sempre più inclusivo, in grado di offrire pari opportunità a tutte le studentesse e gli studenti.

Al centro dell’azione congiunta c’è la volontà di confermare e rendere strutturale la No Tax Area, la misura che esonera dal pagamento delle tasse universitarie gli studenti e le studentesse con un Isee fino a 30.000 euro.

L’assessore all’Istruzione e all’Università della Regione Umbria, Fabio Barcaioli, ha spiegato: “Nonostante il pesante buco di bilancio ereditato dalla Giunta Tesei, non intendiamo fare tagli che mettano in discussione i diritti sociali, incluso il diritto allo studio. Vogliamo portare a casa la riconferma della No Tax Area per l’anno in corso e lavorare affinché diventi una misura stabile. È un obiettivo chiaro, sul quale, insieme al rettore Oliviero, siamo impegnati perché crediamo che nessuno debba essere escluso dall’università per ragioni economiche – continua Barcaioli – Ma il diritto allo studio non si esaurisce nella questione delle tasse. Università significa anche servizi, dall’edilizia residenziale alle mense, fino alle borse di studio. Con il recente cambio ai vertici dell’Adisu ci sono tutte le condizioni per rafforzare e migliorare questi aspetti, per offrire sia un sostegno economico che un’esperienza universitaria di qualità”.

Un percorso che vede l’Università degli Studi di Perugia in prima linea, con il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, che ha sottolineato l’importanza di una visione condivisa per il futuro del sistema universitario: “L’effettività del diritto allo studio è lo strumento che garantisce l’accesso universale a un’istruzione superiore di qualità. Rappresenta non solo il pilastro fondamentale ma un obiettivo concreto, che perseguiamo da anni con convinzione, per la costruzione di una società migliore, più giusta e inclusiva, in cui il merito – continua Oliviero – prevalga su altre condizioni di partenza. Avvertiamo quindi profondamente la responsabilità di garantire che ogni studentessa e studente meritevole possa intraprendere in piena libertà un percorso accademico di eccellenza, superando eventuali ostacoli economici, familiari o personali, in piena attuazione dei valori sanciti dall’articolo 34 della nostra Carta Costituzionale. Esprimo pertanto sincera gratitudine all’Amministrazione Regionale e in particolare all’assessore Fabio Barcaioli, per l’attenzione e il tangibile sostegno offerto ai nostri giovani, vera ricchezza del territorio e del Paese”.