Una Storia per un Sorriso. VIP Perugia e Cesvol Umbria insieme nel progetto online di clownterapia rivolto agli ospiti di ospedali, in particolar modo i bambini di pediatria, RSA e case di accoglienza

A Perugia arriva un nuovo progetto online di clownterapia, “Una Storia per un Sorriso”. Un concreto sostegno a grandi e piccini di ospedali e strutture di accoglienza locali. I volontari narrano storie e fanno divertire con giochi di magia via web.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’associazione VIP Perugia Viviamo In Positivo e il Servizio Editoria Sociale del Cesvol Umbria, sede di Perugia.

L’obiettivo è non far sentire solo nessuno e portare video e letture, giochi e clownerie “virtuali” in tutte le case, ma soprattutto nelle corsie degli ospedali, nelle camere dei piccoli pazienti di pediatria, nelle RSA e nelle case di accoglienza. L’associazione collabora da molti anni con tali strutture e ha pensato di portare la loro compagnia, attraverso questa iniziativa in collaborazione con il Cesvol Umbria.

“Qualche minuto da trascorrere serenamente collegandosi ai nostri siti, nelle pagine facebook e sui canali youtube”.

È Carmen Mezzasoma, associazione Viviamo In Positivo VIP Perugia, a descrivere l’impegno, la dedizione, la passione dei volontari, anche in questo progetto.

“Esistono posti meravigliosi, magici dove i grandi tornano piccini e dove la meraviglia diventa realtà…è lì che vivono i clown… nel cuore dei bambini. In un momento difficile, causa Covid, dove tutto ci tiene lontani, dove anche le cose più semplici che prima davamo per scontate ci vengono tolte, dove spesso abbiamo dovuto mettere in standby una grossa fetta della nostra vita, nasce un’idea per continuare a portare avanti la nostra missione, un sorriso ed un po’ di leggerezza in posti dove spesso sorridere diventa difficile. Volevamo trovare il modo per tornare in quei posti dove fino a poco tempo fa la domenica pomeriggio i clown di VIP Perugia coloravano i minuti, le ore, i pomeriggi di piccoli e grandi ospiti, tra le corsie del Reparto di Pediatria e Oncoematologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia”.

Proprio Carmen Mezzasoma descrive la sinergia, ormai consolidata, tra l’associazione VIP Perugia Viviamo In Positivo e il Cesvol Umbria. Come sottolinea Mezzasoma, con un velo di emozione,

“…se lo desideri, tutto può accadere!! Con il Cesvol Umbria, con cui ormai collaboriamo da sempre, abbiamo cercato di trovare il modo per raggiungere i nostri piccoli o grandi amici. L’unico modo possibile, causa Covid, è online. Facendo semplicemente un click e collegandosi ai nostri canali puoi guardare o ascoltare storie lette da volontari o giochi di magia e clownerie. Per trascorrere un po’ di tempo insieme. Perché anche se non possiamo essere lì fisicamente possiamo fare in modo di non lasciarli soli grandi e piccini. Venite a scoprire tutte le sorprese che abbiamo pensato per voi. Distanti ma vicini!”.

Dove seguire il progetto Una Storia per un Sorriso:

Sulla pagina facebook del Cesvol:

https://www.facebook.com/cesvol.centroservizivolontariato/videos/

Sul sito: www.cesvolumbria.org/appuntamenti/parlami-ti-ascolto/

sulla pagina facebook VIP perugia:

https://www.facebook.com/VipPerugiaodv:

youtube: vip perugia odv