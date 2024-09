Il volontariato piange Santino Rizzo, una vita spesa per la comunità

“Terni perde un grande professionista ma anche una persona che ha dedicato una parte significativa della propria vita al volontariato”.

Lorenzo Gianfelice, vice presidente del Cesvol Umbria, ricorda il dottor Santino Rizzo, la cui improvvisa scomparsa lascia profondo dolore tra chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Rizzo, medico di grande esperienza per anni alla guida della struttura complessa di otorinolaringoiatria e del dipartimento testa-collo che ha lasciato qualche mese fa per la pensione, ha dedicato la sua vita alla cura dei pazienti ma anche a chiunque avesse bisogno.

L’ha fatto guidando a lungo, con grande umanità, la confraternita della Misericordia di Terni che conta oltre cinquanta volontari impegnati, col taxi sanitario, a sostegno dei malati e dei più bisognosi.

Per anni Santino Rizzo è stato in prima linea in iniziative pubbliche di promozione della salute partecipando con competenza e umanità alle giornate per la prevenzione del cancro orale e all’evento per il controllo dell’udito “Nonno ascoltami”, con visite gratuite cui ha sempre assicurato la propria presenza.

Alla famiglia e ai tanti amici di Santino Rizzo le condoglianze del Cesvol Umbria.