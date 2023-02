Volontariato e editori: il Cesvol in cerca di idee e contenuti

Scade il 26 febbraio il termine per inviare al Cesvol Perugia proposte per le prossime pubblicazioni editoriali

Il Cesvol (Centro Servizi per il Volontariato) dell’Umbria in cerca di idee e contenuti per le sue future pubblicazioni editoriali.

Enti del terzo settore e singoli cittadini hanno tempo fino al prossimo 26 febbraio per inoltrare le proprie proposte a valere sul periodo 2023-2024.

Il Cesvol infatti, nell’ambito delle proprie attività istituzionali regionali, ha definito un piano specifico nell’area della pubblicistica del volontariato, organizzato su due territori, corrispondenti alle province di Perugia e Terni.

I criteri fondamentali che orientano la definizione del piano di pubblicazioni sono: diffondere, promuovere, sollecitare azioni volte alla solidarietà e al volontariato attraverso attività culturali ed editoriali; valorizzare le esperienze e le storie del volontariato e di vita volte al bene comune attraverso un sistema promozionale di tipo continuativo e cross-mediatico (stampa editoriale e web); avvicinare la cittadinanza all’azione del volontariato, favorendone il dialogo continuativo e non estemporaneo, migliorando la capacità delle associazioni di proporsi al proprio pubblico di riferimento, sviluppando la loro capacità di essere attraenti per la cittadinanza.

Le pubblicazioni potranno assumere la forma di racconti, saggi, poesie o manuali.

Per le proposte ritenute idonee, il Centro di Servizi collaborerà attivamente nella realizzazione delle produzioni pubblicistiche, attraverso l’affiancamento e il supporto del Servizio editoria sociale.

La domanda di partecipazione, unitamente alla scheda tecnica della proposta (entrambi facenti parte costitutiva della presente comunicazione) dovrà pervenire entro il 26 febbraio 2023 per posta ordinaria o consegnata a mano, presso: CESVOL UMBRIA – EDITORIA SOCIALE PERUGIA Via Campo di Marte 9, 06124 Perugia. Inviata per email a: editoriasocialepg@cesvolumbria.org cui seguirà email di conferma da parte del Cesvol.