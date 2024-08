“Una giornata importante per i cacciatori”

Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Valerio Mancini, che argomenta:

“La prova dei cani è un momento molto atteso dai cacciatori umbri, terra dove la cinofilia ha una grande tradizione. Un’attività che tra l’altro genera un notevole indotto anche dal punto di vista economico, e che quindi va sostenuta. La prova dei cani – aggiunge Valerio Mancini – è anche importante per consentire alla fauna pregiata immessa nel territorio di abituarsi alle attività di caccia e dunque anche per questo risulta importante per il corretto svolgimento della stagione venatoria. Anche se a ridosso del Ferragosto – conclude Mancini – molti cacciatori sono comunque impegnati con la loro attività lavorativa e quindi avviare la prova dei cani in un giorno festivo, domenica 11 agosto, darebbe la possibilità a tutti di parteciparvi. Per tutte queste ragioni si tratta di una misura di buon senso e come Lega siamo sicuri che l’assessore accoglierà subito la richiesta dei cacciatori, vista l’imminenza della scadenza”.