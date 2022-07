Umbertide, una piantina per ogni nato nel 2021 per il progetto ‘Nati insieme’

Crescere all’unisono per rendere Umbertide una città ancora più verde e piena di alberi in futuro

Sono state consegnate nella mattinata di sabato 2 luglio le piantine di leccio a 128 bambine e bambini umbertidesi nati nel 2021.

La consegna rientra all’interno del progetto “Nati insieme”, sorto dalla collaborazione tra il Gruppo Volontari Umbertide e il Comune di Umbertide. La cerimonia delle è avvenuta nella giornata di oggi presso la Serra Comunale “Orti Felici” dalle ore 10 alle ore 12.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Luca Carizia, l’assessore all’Ambiente del Comune di Umbertide, Francesco Cenciarini e la presidente dell’Associazione Gruppo Volontari Umbertide, Milena Morelli. Erano presenti il consigliere Giovanni Dominici, la referente di zona della Cooperativa Asad, i ragazzi del progetto “PrendiAMOci Cura” e della cooperativa “Il nido dei Pettirossi”. La serra ha visto la presenza di tanti genitori che hanno accompagnato le loro bambine e i loro bambini in questo momento emozionante.

L’evento rientra nell’ambito del progetto “PrediAMOci cura”, iniziativa portata avanti da alcuni anni, con l’obiettivo di prendersi cura degli spazi verdi della città, tutelandoli e donando loro maggior bellezza.

“Nati insieme” fa riferimento alla legge n.10 del 14 gennaio 2013 che fa prevede di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato o adottato e istituisce la giornata nazionale dell’Albero celebrata il 21 novembre di ogni anno.

“Ringrazio la presidente Morelli e tutto il Gruppo Volontari Umbertide per la collaborazione in questi progetti importanti – ha affermato il sindaco Luca Carizia – L’obiettivo è quello di far capire ai genitori e ai bambini l’attenzione verso l’ambiente e il rispetto verso la natura”.

“Appena la presidente Morelli ha illustrato questo progetto lo abbiamo immediatamente abbracciato – ha detto l’assessore Cenciarini – Sono convinto che con queste buone pratiche ambientali dobbiamo partire direttamente ai bambini”.

“Il progetto ‘Nati insieme’ ha visto la luce in una maniera particolare – ha spiegato la presidente Morelli – Abbiamo raccolto delle ghiande di leccio e le abbiamo piantate nel 2021. Le ghiande, circa 300, sono nate tutte e così abbiamo pensato che ogni piccolo umbertidese poteva avere la sua piantina di leccio. Ogni leccio sarà assegnato a un bambino e in ogni vasetto sarà messo il nome del piccolo a cui è stato donato. Le piantine resteranno qui alla serra e i ragazzi del progetto ‘PrendiAMOci Cura’ le tuteleranno fino al 21 novembre, giorno della Festa dell’Albero, quando saranno messe a dimora in zone protette del capoluogo e delle frazioni scelte insieme all’Amministrazione Comunale. Vicino a ogni albero verrà messa una mattonella in ceramica con il nome del bambino a cui è stata assegnata la pianta, così da avere un bellissimo ricordo quando sarà grande”.

I genitori che non potranno prendere parte sabato alla consegna potranno ripetere questa esperienza contattando telefonicamente il numero 3477321852.