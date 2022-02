Umbertide: rinnovato il Consiglio Direttivo della Pro-Loco

Si apre così un nuovo mandato all’insegna della continuità, ma allo stesso tempo del rinnovamento in vista di un 2022 che si auspica essere l’anno della ripartenza

Ad una settimana di distanza dall’Assemblea del 25 gennaio, tenutasi presso il Centro Socio-Culturale San Francesco, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo della Pro-Loco di Umbertide al fine di eleggere al suo interno le cariche sociali.

Il Direttivo per il nuovo triennio è così composto: la carica di Presidente sarà ricoperta da Camilla Becchetti, Alessandro Billi viene riconfermato VicePresidente e Responsabile della comunicazione con il pubblico e organi di informazione, Antonio Bussotti Vice-Presidente, conferma anche per Riccardo Conti nel ruolo di Segretario, mentre Francesco Caponeri ricoprirà il ruolo di Tesoriere.

A completare il Direttivo vi sono Elisa Merli, nuovo ingresso, alla quale è stato assegnato il compito della gestione delle pagine social dell’Associazione, ed Ascanio Burzigotti. Contestualmente all’elezione del nuovo Direttivo, c’è stato anche il completo rinnovamento del Collegio dei Revisori dei Conti, che ora vede tra i suoi componenti Gabriele Chiavini, Andrea Fiorucci ed Andrea Alunni Pierucci.

Presentata dunque la nuova squadra della Pro-Loco di Umbertide, ora non resta che attendere con impazienza il ritorno di eventi già apprezzati dai cittadini e non solo, nonché la realizzazione di nuovi, non appena la situazione pandemica permetterà di ripartire a pieno regime con tutte le attività. In chiusura, l’Associazione tiene a ringraziare tutti i cittadini che le sono stati vicini anche in tempi così difficili, con particolare riguardo ai soci intervenuti nel corso dell’Assemblea, ricordando inoltre a tutti gli interessati che è ancora aperta la campagna tesseramenti.