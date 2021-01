Umbertide: alcune precisazioni sui buoni spesa. Come presentare correttamente le domande

In merito all’avviso per l’assegnazione di buoni spesa a favore di nuclei familiari in condizione di disagio economico e sociale causato dall’emergenza da Covid-19 si precisa quanto segue.

Per nucleo familiare si intende il richiedente e tutte le persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico rilasciato dal Comune di residenza.

I redditi e/o le entrate di altra natura complessive nette, consistono nella somma delle risorse finanziarie di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.

Le disponibilità bancarie/postali sono quelle di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.

Si ricorda che per le domande per accedere ai buoni spesa e per l’avviso rivolto agli esercizi commerciali di prodotti alimentari o di prima necessità per la formazione di un elenco per l’accettazione degli stessi c’è tempo fino al 15 gennaio.

Tutte le info e le procedure sono disponibili sul sito www.comune.umbertide.pg.it e all’Albo pretorio online dell’ente.

Per ulteriori spiegazioni e informazioni è possibile contattare i numeri 0759419276 (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00) o 3427513005 (dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00).