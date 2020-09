Umbertide: torna la Rassegna delle bande musicali “Città di Umbertide”

Torna ad Umbertide la tradizionale rassegna delle Bande Musicali, ormai giunta alla XXXIII edizione. Martedì 8 settembre Piazza Matteotti vedrà esibirsi la Banda Cittadina di Umbertide, diretta dal M° Galliano Cerrini. E’ ormai consuetudine celebrare questa data così importante per gli umbertidesi con il concerto in onore della patrona Santa Maria della Reggia. Quest’anno l’ entusiasmo e il desiderio di suonare insieme sono stati gli elementi essenziali per la ripartenza delle attività musicali ed hanno consentito la realizzazione di eventi longevi e stimati come la rassegna di Umbertide. Come sempre la Banda Cittadina allieterà il pubblico con brani tratti dal repertorio classico e moderno, alternando melodie vivaci ed accattivanti a motivi leggeri e soavi. Ospiti della serata saranno alcuni membri dell’ Associazione Culturale Argento Vivo, che offriranno uno spettacolo in cui le diverse forme d’arte entrano in sinergia completa. Mercoledì 9 sarà quindi il turno di una vivace realtà del territorio perugino: la “Filarmonica Giuseppe Verdi” di Spina diretta dal M°Cavallucci. Giovedì 10 si esibirà la “Banda Musicale Città di Gualdo Tadino” accompagnata dalla voce di Eleonora Bianchini, attiva dal 1853, che ha raggiunto un’ identità ben precisa attraverso lo stile dei brani e delle esecuzioni grazie alla direzione del M° Temperelli e ora diretta dal M° Arnesano.

A concludere la manifestazione, venerdì 11 settembre, sarà l’ “Orchestra di Fiati Fanum Fortunae” diretta dal M°Nicoletti.

La Rassegna si svolgerà nel massimo rispetto delle normative anti Covid-19. Per gli spettatori è obbligatorio l’utilizzo delle mascherine.