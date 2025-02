Umbertide, insediata la Commissione Pari Opportunità

Un organismo istituito con l’obiettivo di promuovere politiche e iniziative volte a garantire l’uguaglianza e l’inclusione sociale

Si è tenuta nella serata di giovedì 13 febbraio, presso il Palazzo comunale di Umbertide in Piazza Matteotti, la prima riunione di insediamento della Commissione Pari Opportunità, organismo istituito con l’obiettivo di promuovere politiche e iniziative volte a garantire l’uguaglianza e l’inclusione sociale.

Nel corso dell’incontro è stato eletto il presidente della Commissione, individuato nella figura di Ilenia Petrini, che guiderà i lavori del gruppo.

Alla riunione ha preso parte l’assessore alle Pari Opportunità, Lara Goracci, che ha portato i saluti del sindaco Luca Carizia e ha presieduto l’incontro. “L’insediamento della Commissione Pari Opportunità rappresenta un passo importante per la nostra comunità – ha dichiarato l’assessore Goracci –. Questo organismo avrà il compito di favorire il confronto e la proposta di iniziative concrete per rimuovere gli ostacoli che limitano la partecipazione economica, politica e sociale delle persone, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall’etnia, dall’età, dall’orientamento sessuale o da eventuali disabilità. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrati in questa prima riunione sono segnali positivi per il lavoro che ci attende”.

Durante l’incontro sono state avanzate numerose idee e proposte per avviare il percorso della Commissione e delineare le prime iniziative da realizzare. Il personale del Comune di Umbertide ha partecipato alla seduta, provvedendo alla verbalizzazione degli interventi.

Di seguito i componenti della Commissione Pari Opportunità:

la Presidente, Ilenia Petrini; i componenti, Martina Alunni, Mariantonietta Anania, Federica Bartolini, Enrica Berta, Letizia Diamanti, Marta Diarena, Pamela Diarena, Hind Fourari, Giada Mariani, Silvia Marinelli, Ivana Mastriforti, Giulia Monsignori, Maria Ludovica Morelli, Matteo Pompei, Stefania Recchia, Rosalia Sasso, Elisa Sollevanti, Letizia Vibi, Gloria Volpi, Martina Zoccolini.

L’incontro ha segnato l’inizio di un cammino partecipato e condiviso, volto a promuovere la cultura delle pari opportunità attraverso progetti e iniziative concrete per la comunità umbertidese.