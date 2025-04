Le cause dell’incendio non sono ancora note

Alle ore 18:00 di domenica 20 aprile, i Vigili del Fuoco della centrale di Perugia, del distaccamento di Città di Castello e Gubbio sono intervenuti per un incendio di materiale plastico divampato all’esterno di una fabbrica, la Lucyplast.

Presente sul posto anche il funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni. Al momento, non sono note le cause che hanno innescato l’incendio.

Una nota del Comune di Umbertide spiega che data la gravità della situazione, sul posto sono presenti anche il personale di Arpa Umbria per la valutazione dell’impatto ambientale, i tecnici del Comune di Umbertide, la Polizia Locale e i sanitari dell’Usl per le verifiche sanitarie e le misure di prevenzione. Tutte le autorità competenti sono attualmente impegnate nel monitoraggio della situazione, con l’obiettivo di contenerla e gestirla nel modo più efficace possibile, in attesa di ulteriori sviluppi.