Umbertide: iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale della ex strada statale Tiberina. Interventi di fresatura, bitumatura e asfaltatura delle carreggiate

Sono iniziati nella giornata odierna i lavori di rifacimento di alcuni importanti tratti stradali del capoluogo. Le operazioni riguarderanno in un primo momento alcune parti dell’ex strada statale Tiberina e successivamente il tratto di strada di via Roma dallo svincolo della E45 fino alle vicinanze dell’incrocio con via Martinelli. I lavori comprendono il rifacimento dei tratti più in cattive condizioni e quindi la fresatura, bitumatura e asfaltatura delle carreggiate interessate. Il contratto di appalto stipulato tra il Comune di Umbertide e l’impresa aggiudicataria dei lavori ammonta a un importo netto di 89.459,96 euro.