Cinque serate di grande musica e buon cibo a InCanto d’Estate

Ogni sera è in programma un live gratuito. I biglietti per il concerto di Enrico Nigiotti, unico a pagamento e in programma il 13 luglio, sono acquistabili su TicketOne

San Venanzo (Terni), 1 luglio 2025 – Cinque serate di musica, arte e magia sotto le stelle nel suggestivo scenario del parco di Villa Faina a San Venanzo. Dal 9 al 13 luglio ritorna l’appuntamento con InCanto d’Estate, Festival di Musica d’Autore, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di San Venanzo sotto la direzione artistica di Filippo Pambianco, giunta alla sua 17esima edizione.

Ogni sera, dalle ore 21,30, è in programma un concerto gratuito che anticiperà un dj set o un altro concerto, previsto dalle 23,30. Si comincerà mercoledì 9 con la Falegnameria Marri (a seguire Dj Nicola Ripiccini), una delle band più amate nel panorama indie umbro e non solo. Il progetto prende il nome dal luogo in cui è nato. Ed è anche una fonte di ispirazione per la band: il lavoro del falegname come punto di riferimento per il lavoro “artigianale” del musicista. Amici da sempre, una buona parte della formazione ha già suonato insieme in diversi contesti. Il genere spazia dal progressive rock al funky jazz, con influenze del cantautorato italiano e dei ritmi africani.

Giovedì 10 luglio spazio a Neutroblues (seguiranno The Different Brothers), 18 orchestrali professionisti ci faranno rivivere la magia dei successi del festival di Sanremo dal nome “Sanremo vol. 2”. Le musiche saranno rigorosamente tutte eseguite dal vivo dalla storica band grazie agli arrangiamenti del Maestro Riccardo Catria.

Venerdì 11 toccherà a Filippo Graziani in “Ottanta, buon compleanno Ivan”, un tour – quasi ovunque sold out – ideato per celebrare l’80esimo compleanno di Ivan Graziani. Con lui sul palco un rodato ensemble di musicisti: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino tastiere, Riccardo Cardelli polistrumentista. “Ottanta, buon compleanno Ivan”, con la sua atmosfera di festa, sarà una celebrazione unica e irripetibile, un’occasione per immergersi nelle storie senza tempo di Ivan Graziani e riscoprire il suo impatto culturale attraverso lo sguardo creativo di Filippo. La notte proseguirà con l’energia di una band che si è contraddistinta nel panorama musicale per la sua carica live: Scirockati.

Sabato 12 luglio sarà la volta di Pierdavide Carone (seguirà Dj Subicini, direttamente dal “Memories”), che porterà sul palco il suo ” Non ce l’ho con Tour 2025″ regalando al pubblico uno spettacolo intimo e ricco di emozioni.

Unico concerto a pagamento sarà quello di Enrico Nigiotti. Il cantautore livornese, molto amato per il suo stile unico e per la profondità dei suoi testi, ha scelto San Venanzo come unica data umbra e si esibirà domenica 13 luglio alle ore 22. I biglietti sono acquistabili su TicketOne. Enrico Nigiotti, autore di canzoni come “L’amore è”, “Nonno Hollywood” e “Baciami adesso”, ha partecipato nel 2009 al programma “Amici”, in onda su Canale 5, e al programma “X-Factor” nel 2017 portando nei suoi testi emozionanti l’intensità che lo contraddistingue. A seguire il suo concerto, il dj set con Jac Tad.

Anche quest’anno “InCanto d’Estate” sarà dedicato anche al buon cibo. Ogni sera sarà possibile degustare alcune specialità tipiche della cucina locale e umbra.