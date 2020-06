Perugia: la Massinelli srl dona al comune mille misuratori di temperatura. Consegnati nella sede di Ponte San Giovanni



Mille misuratori di temperatura individuale, donati al Comune dall’azienda perugina Massinelli Srl., sono stati consegnati questa mattina nella sede di Ponte San Giovanni dall’Amministratore Unico Walter Massinelli al Sindaco Romizi, accompagnato dalla consigliera di Progetto Perugia Cristiana Casaioli.

“Desideriamo donare i misuratori –ha detto lo stesso Massinelli- come concreto contributo al Comune e alla città di Perugia, anche come riconoscimento dello sforzo fatto, così che l’ente possa, a sua volta, offrirli ai soggetti che individuerà come beneficiari.”

Si tratta di una digital card personale realizzata dalla Tipitalia srl di Piacenza, facile da usare e veloce nel rilevare un eventuale stato febbrile: basta, infatti, appoggiare la card sulla fronte e, dopo 15 secondi, sull’indicatore a cristalli liquidi microincapsulati apparirà la temperatura corporea. Infrangibile e riutilizzabile, il pratico formato carta di credito lo rende uno strumento individuale da portare sempre con sé per ogni tipo di esigenza, in particolare negli ambienti lavorativi dove può essere utilizzato ovunque e in qualunque momento.

Nel ringraziare la Massinelli Srl per la donazione, il Sindaco ha tenuto a sottolineare la vicinanza dimostrata all’amministrazione comunale da numerose aziende locali, eccellenze del territorio ed esempio di solidarietà.