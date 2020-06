Premio Lugnano 2020: svelati i romanzi finalisti. La giuria di esperti è presieduta da Paolo Petroni

Sono stati resi noti i 5 romanzi finalisti della VI edizione del Premio Lugnano 2020. Elencandoli in ordine alfabetico, questi sono: Alessandro Bonan, La giusta parte (Nave di Teseo); Lorenzo Moretto, Una volta ladro sempre ladro (Minimum Fax); Erica Mou, Nel mare c’è la sete, (Fandango); Gianluca Pirozzi, Come un delfino (Giulio Perrone); Ilaria Rossetti, Le cose da salvare (Neri Pozza).

La selezione, così come per l’altra sezione del premio dedicata ai racconti inediti, è stata fatta dalla giuria di esperti presieduta da Paolo Petroni e composta da Daniela Carmosino, Annagrazia Martino, Giorgio Nisini, Giorgio Patrizi, Carlo Zanframundo, cui, come da regolamento, si aggiunge Sacha Naspini, vincitore dell’edizione precedente. Gli stessi sceglieranno i vincitori, proclamati il 5 luglio, con la partecipazione di una giuria popolare di lettori dell’Amerino, la zona della bassa Umbria in cui si trova Lugnano in Tiberina, che fa parte dei Borghi più belli d’Italia, il cui giudizio, espresso a maggioranza, avrà complessivamente il valore di un voto.

I dieci racconti inediti finalisti a tema “il gioco” sono, in ordine alfabetico: Marco Bindi, All-inn; Paola Bonomi, La settimana; Cristiana Conti, Un giorno in cortile; Giorgio Del Puente, In nome di una nuova sorte; Gioacchino Di Giovanni, I quattro Re; Laura Giorgi, Il giorno che ci giocammo il cielo; Alberto Lignago, Mutamenti; Luca Ortello, Agnello sbrana agnello; Carla Pasqualucci, Gioco di sguardi; Luca Santoro, Un gioco da ragazzi.

I dieci racconti finalisti verranno raccolti in volume, pubblicato da Intermedia Edizioni. Per desiderio del Comune e volontà degli autori, i proventi di vendita del libro verranno interamente devoluti alla Protezione Civile locale, molto attiva durante la pandemia da Covid19.

Gli autori finalisti di entrambe le sezioni parteciperanno alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà quest’anno non in Piazza a Lugnano ma da remoto – sulla piattaforma Zoom e con una diretta Facebook – domenica 5 Luglio 2020 dalle ore 18.00. I vincitori saranno premiati con un riconoscimento simbolo del Comune di Lugnano: Rosone d’Argento per il primo classificato della sezione Romanzi e Rosone di Ceramica per il primo classificato della sezione Racconti.