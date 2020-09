Umbertide: è calato il sipario sul Settembre Ottocentesco, una prima edizione al di sopra delle aspettative

E’ stato un successo al di sopra delle aspettative il Settembre Ottocentesco a Umbertide, che ha visto lo scorso week-end calare il sipario sulla sua prima edizione. Negli otto eventi, suddivisi in altrettante date in ogni fine settimana del mese, per un totale di sedici repliche, sono state circa 650 le presenze registrate al Museo di Santa Croce, a dimostrazione di come la manifestazione (chiamata quest’anno a sostituire la rievocazione della Fratta dell’800) sia subito entrata, fin dal suo esordio, tra le preferenze del pubblico che, nel totale rispetto delle regole anti-contagio, ha seguito con attenzione tutta la vasta programmazione offerta dalla manifestazione.