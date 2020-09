Bastardo: “Fiera nazionale di caccia e pesca”

Sabato 24 e domenica 25 ottobre a Bastardo si terrà la prima edizione della Fiera nazionale di caccia e pesca, organizzata dall’amministrazione comunale di Giano dell’Umbria.

spiega l’assessore allo sviluppo economico, Valeria Santi.

“Questa fiera vedrà coinvolti espositori da tutta Italia e si tratta di un appuntamento tematico per quelle che sono due delle passioni e attività sportive più amate e diffuse in Umbria e in buona parte del Paese. Non mancheranno poi esibizioni cinofile e altre legate al tartufo. Questo appuntamento si sviluppa su due giorni, in concomitanza con il primo fine settimana di Frantoi Aperti, che per sei weekend come ogni anno coinvolgerà diverse aziende e frantoi del territorio comunale. Contiamo quindi – conclude l’assessore – di coinvolgere un pubblico vasto e variegato e dare così continuità alla serie di eventi avviati sin dal mese di settembre, così da dare anche un segnale di partenza e rinascita, dopo il lungo stop dovuto prima al lockdown, poi alla scelta operata dall’amministrazione di non organizzare eventi durante i mesi estivi”.