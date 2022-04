Umbertide: celebrato e commemorato il 25 Aprile

Presenti tutte le autorità locali

Umbertide ha celebrato e commemorato il 25 Aprile, 77esimo anniversario dalla Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e 78esimo anniversario dal bombardamento di Borgo San Giovanni, che costò la vita a 74 umbertidesi.

Le celebrazioni sono iniziate alle 9 a Montecastelli con la deposizione alla presenza del sindaco Luca Carizia e dell’assessore Francesco Cenciarini di una corona di alloro presso la casa di Giuseppe Bernardini.

Successivamente la cerimonia si è svolta a Pierantonio dove il sindaco Carizia, accompagnato dalla vicesindaco Annalisa Mierla e all’assessore Cenciarini, ha reso omaggio al monumento ai Caduti in piazza XXV Aprile. Qui il signor Rolando Tognellini ha portato la propria testimonianza raccontando le ore drammatiche del bombardamento di Borgo San Giovanni.

Alle 10.30, dalla Piattaforma, alla presenza dal sindaco Luca Carizia e della vicesindaco Annalisa Mierla, degli assessori Francesco Cenciarini, Sara Pierucci, Pier Giacomo Tosti e Alessandro Villarini e del presidente del Consiglio comunale Marco Floridi, è partito il corteo accompagnato dalla Banda Città di Umbertide che ha sfilato per le vie cittadine per la deposizione delle corone di alloro ai piedi dei monumenti ai Caduti. In piazza XXV Aprile, dove una volta sorgeva Borgo San Giovanni, è stata celebrata la Santa Messa, officiata dal vescovo di Gubbio, Monsignor Luciano Paolucci Bedini e dai sacerdoti delle parrocchie umbertidesi.

Una volta terminato il rito religioso, sul palco si sono succeduti gli interventi del sindaco Luca Carizia e di Monsignor Luciano Paolucci Bedini.

“Buon 25 Aprile a tutti – ha affermato il sindaco nel suo discorso – Benvenuti e ben ritrovati a questa celebrazione, una delle più sentite da tutti noi umbertidesi. 78 anni fa, il 25 Aprile 1944, la nostra città visse uno dei momenti più drammatici e luttuosi della sua storia: 74 umbertidesi persero la vita sotto le bombe alleate. Volevano colpire il ponte sul Tevere e invece distrussero Borgo San Giovanni, seminando morte, disperazione e paura. Ai nostri concittadini che persero la propria vita nel corso di quei drammatici momenti va il più grande pensiero e il ricordo più commosso. Un anno più tardi, il 25 Aprile 1945, la Libertà vinse sulla dittatura. Una Libertà vera, costruita da donne e uomini che hanno combattuto l’oppressione nazifascista e che ci hanno donato i valori di pace e di democrazia che sono alla base della nostra Costituzione e della nostra Repubblica. Questi valori fondanti del nostro stare insieme non devono essere dati per scontati e dobbiamo lavorarci tutti i giorni per non ricadere negli stessi errori del passato. Celebrare e commemorare il 25 Aprile significa proprio questo: fare in modo che chi ha combattuto per costruire la nostra democrazia possa guardarci con orgoglio. Quello che deve partire da questa piazza deve essere un appello convinto alla libertà, alla pace e al dialogo, soprattutto in questo momento storico in cui tutti noi siamo fortemente preoccupati per quello che sta succedendo in Ucraina. E’ arrivato il momento di far tacere le armi, di far parlare le persone e di far lavorare le idee di pace per risolvere i conflitti. In Ucraina come in tante altri parti del Mondo. Solo così potremmo vivere in un mondo libero e proiettarci verso un futuro più giusto senza guerra e violenze. Viva la libertà, viva l’Italia, viva l’Umbria, viva Umbertide”.

Queste le parole dei Monsignor Luciano Paolucci Bedini: