Torgiano: il Palio della Guerra del Sale torna al Rione Brufa

Ad assegnare il premio l’europarlamentare Francesca Peppucci

Il Palio della Guerra del Sale di Torgiano torna al Rione Brufa. Per il Comune di Torgiano, ad assegnare il premio, l’europarlamentare Francesca Peppucci. Di seguito, in classifica, i Rioni Pontenuovo, Torgiano e Rosciano.

Questa edizione della manifestazione ha trasformato il centro torgianese in un piccolo gioiello di rievocazione rinascimentale. Grande riscontro da parte della cittadinanza che ha partecipato alla costruzione dell’evento mettendo a disposizione ogni tipo di risorsa, soprattutto umana. Da segnalare, rispetto a questo, la rappresentazione messa in scena dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona, intitolata “Cosa accadde a Torgiano in un passato assai lontano?”.

Di grande fascino è stata la rievocazione della battaglia di Torgiano, avvenuta durante la guerra del sale il 3 giugno del 1540. Ciò che rimane della due giorni è il prezioso lavoro di studio che il Comune di Torgiano ha compiuto e con cui sta costruendo un archivio di fonti e saperi, anche grazie alla presenza e al supporto dell’Associazione Guerra del Sale cui aderiscono sei realtà associative del territorio comunale: Strada dei Vini del Cantico, Vivi Torgiano City Mall, Associazione Musicale Ciro Scarponi Torgiano, Gruppo Area Verde di Signoria, Pro Loco Torgiano e Comitato Ponterosciano.

La riuscita della manifestazione è stata possibile con il sostegno della Fondazione Perugia e al partenariato ricevuto da Associazione Guerra del Sale, Fondazione Guglielmo Giordano, Proloco di Brufa e Torgiano, Proloco Pontenuovo, Unitre Torgiano, Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona, Associazione Scannagallo e Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria.