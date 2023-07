Todi International Music Master al via

Al via a Todi la settima edizione dicorso di perfezionamento per giovani pianisti provenienti da tutto il mondo ( http://www.todimusicmasters. com/ ) che si terrà in città dal 3 al 17 agosto con laPromossa da Languace Center con il patrocinio del Comune di Todi,l’iniziativa vede la partecipazione di unaSette gli artisti-docenti del corso di perfezionamento:. Venti i componenti dell’orchestra che si unirà al gruppo a partire dall’11 agosto.

Tutte le sere, a partire dalle ore 21:00, presso il Palazzo del Vignola, sono previsti concerti gratuiti aperti al pubblico. Si inizia già il 3 agosto con l’Opening Recital.