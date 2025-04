Iscrizione ai nidi d’infanzia comune di Perugia: domande dal 28 aprile

Il termine ultimo di presentazione delle istanze è invece fissato alle 23.59 del 3 giugno 2025

Al via dal 28 aprile e fino al 3 giugno 2025 le iscrizioni per l’ammissione ai Nidi d’infanzia del Comune di Perugia per l’anno educativo 2025/2026 dei bambini nati fino al 31 maggio 2025.

Le istanze dovranno essere compilate esclusivamente in via telematica al link Servizi educativi – Iscrizioni on-line presente nell’area Servizi on-line del Comune di Perugia. E’ importante rispettare il termine ultimo di presentazione delle istanze, le 23:59 del 3 giugno, in quanto successivamente il sistema non permetterà più l’invio delle domande.

Per quanto riguarda il discorso rette, il Comune precisa che ci saranno tariffe “personalizzate, modellate sulle singole situazioni”: un sistema tariffario dunque individuale e proporzionale in base all’I.S.E.E. 2025

Per maggiori informazioni è possibile chiamare i seguenti numero telefonici

– 075 577 3901

– 075 577 3880

– 075 577 3929

dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle ore 13.30;

il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 16.00 alle 17.00

“È fatta espressa riserva di procedere alla riapertura dei termini per le iscrizioni in presenza di nidi che presentino liste d’attesa”

