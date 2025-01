Todi, il Vice Sindaco Ranchicchio presenta il cartellone di eventi per il 2025

Si parte domenica con l’appuntamento dell’antiquariato, a seguire quello mensile con Slow Food, quindi l’artigianato, Todi in Fiera e San Martino

Domenica 12 gennaio si terrà la prima edizione del 2025 di “AnticaMente”, il mercatino di antiquariato, collezionismo, vintage e modernariato che ormai da anni si svolge a Todi, format che si è esteso anche ad altre piazze dell’Umbria. Il nuovo anno prenderà il via a Todi per poi proseguire, come di consueto, la seconda domenica di ogni mese quindi il 9 febbraio, il 9 marzo, il 13 aprile, l’11 maggio, l’8 giugno, il 13 luglio, il 10 agosto, il 14 settembre, il 12 ottobre, il 9 novembre e il 14 dicembre.

La mostra-mercato continuerà a svolgersi a Ponterio, a poche centinaia di metri dallo svincolo della superstrada E45, dove i banchi sono tornati a trovare posto dopo l’interdizione di Viale Menecali, davanti al Tempio della Consolazione, causa lavori di rigenerazione urbana. “Nei prossimi mesi – spiega il Vice Sindaco di Todi con delega al commercio Claudio Ranchicchio – si valuterà insieme all’associazione Indivenire che organizza l’appuntamento la eventuale ricollocazione della manifestazione oppure il suo mantenimento a Ponterio dove era nata e dove sta riscuotendo un ottimo successo”. Un successo che, come anticipato, ha portato “AnticaMente” ad espandersi anche a Orvieto, con mercatino in piazza della Repubblica ogni terza domenica del mese; a Perugia, con i banchi presenti per due giorni, sabato e domenica, ogni ultimo fine settimana del mese, in piazza Italia e i Giardini Carducci e, da ultimo, a Foligno, in piazza della Repubblica e Largo Carducci, dove la mostra-mercato è il primo sabato di ogni mese.

Diffuso, a cura della stessa associazione Indivenire anche il calendario di “FieraMente”, la manifestazione “gemella” dedicata all’artigianato e vintage che si terrà da marzo ad ottobre, sempre a Todi, la terza domenica di ogni mese, presso i Giardini Pubblici. Appuntamento quindi il 16 marzo, il 20 aprile, il 18 maggio, il 15 giugno, il 20 luglio, il 17 agosto, il 21 settembre e il 19 ottobre.

“Come Amministrazione comunale lavoriamo per il consolidamento anche degli altri mercati – aggiunge il Vice Sindaco Ranchicchio. Tra questi quello della Terra di Slow Food, confermato alla terza domenica del mese presso i Portici Comunali, iniziativa che si caratterizza anche per iniziative collaterali di educazione alimentare ed enogastronomica. Stiamo fissando inoltre la data per l’ormai tradizionale “Todi in Fiera” in primavera e proseguendo nell’azione di qualificazione della storica Fiera di San Martino, l’11 novembre, con l’inserimento di altre sezioni come già avviato a fare nel 2024 con Via Ciuffelli occupati da stand di artigiano locale”.

Nelle scorse settimane, infine, si è deliberata la prosecuzione della sperimentazione che ha visto la collocazione del mercato del sabato a Ponterio, nei pressi del parco del ponte Bailey, visto il gradimento riscosso sia da parte degli ambulanti che della clientela. Sempre caratterizzati da cadenza settimanale si segnalano i mercati dell’ortofrutta, il lunedì mattina presso il parcheggio della farmacia comunale, e quello di Campagna Amica il sabato mattina in fase di riorganizzazione in accordo con Coldiretti.