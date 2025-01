Filippo Vitali, nuovo coordinatore di Fratelli d’Italia di Perugia

“Quello che sicuramente contraddistinguerà il nostro operato sarà la vicinanza alle persone”

Si è svolto questa mattina il congresso comunale di Perugia di Fratelli d’Italia che ha eletto a coordinatore Filippo Vitali. Presenti in sala esponenti politici di tutto il centro destra cittadino che hanno portato il proprio saluto: Calzoni per Perugia Civica, Gentili per Forza Italia, Mattioni per la Lega, Varasano per Progetto Perugia.

Candidatura unitaria quella di Vitali

“a dimostrazione – spiega il neocoordinatore – di compattezza, di una ritrovata unità. C’è entusiasmo, voglia di fare e noi ripartiamo da qui, oggi con il massimo impegno. Torneremo tra la gente, nelle piazze a raccogliere le istanze dei cittadini cercando di essere sempre presenti anche nelle frazioni più piccole. Lavoreremo a stretto contatto con il gruppo consiliare definendo insieme l’azione politica da intraprendere ma quello che sicuramente contraddistinguerà il nostro operato sarà la vicinanza alle persone”

Insieme a Vitali sono stati scelti anche i sei membri del direttivo locale: Alessia Ricci, Mauro Brachelente, Silvia Ceppi, Michele Parrini, Laura Sciommeri e Lorenzo Stramaccioni.

“Parte da Perugia un tour che vedrà protagonisti tutti i comuni dell’Umbria, in cui rinnoveremo la nostra classe dirigente -spiega il sottosegretario di Stato all’Interno e coordinatore regionale Emanuele Prisco -, rilanceremo la nostra azione sul territorio per un nuovo protagonismo che ci veda sempre vicini alle istanze dei cittadini, incontrandone i bisogni, facendo sempre un’opposizione costruttiva”.

Presenti anche il Senatore Franco Zaffini, l’eurodeputato Marco Squarta, il Presidente provinciale di Perugia Alessandro Moio, i consiglieri regionali Agabiti, Giambartolomei e Pace, che ha presieduto il congresso.

Martina Braganti