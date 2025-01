Così in una nota il Segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti

“Grazie al Ministro Matteo Salvini per aver incontrato la Presidente umbra Stefania Proietti dimostrando ancora una volta il forte senso di attaccamento nei confronti della nostra terra.

Non sarà facile collaborare con chi vuole bloccare il progresso in nome di uno pseudo ambientalismo da salotto, ma come Lega continueremo a lavorare affinché l’Umbria non smetta di crescere, ma anzi, venga sempre più potenziata anche grazie agli interventi infrastrutturali già messi in campo, che verranno realizzati proprio grazie all’impegno del Ministro Salvini”.

Così in una nota il Segretario della Lega Umbria, On. Riccardo Augusto Marchetti