Todi: borse di studio, sussidi e contributi per la mobilità

Aumentati gli stanziamenti dal Consiglio di Amministrazione di Etab

Cinque borse di studio al merito scolastico e altri contributi con erogazioni liberali per sostenere la mobilità per complessivi 9.000 euro (di cui circa Euro 3 mila per particolari esigenze segnalate dalla direzione della scuola) sono stati destinati in favore dei più meritevoli studenti del Ciuffelli Einaudi.

Dalle tavole statutarie dell’ente si legge di sussidi che nascono “per favorire l’istruzione di giovani provenienti da famiglie contadine di Todi e dintorni“.

Oggi questo compito, mutate modalità e specifiche, è portato avanti da ETAB impegnato a tener fede ad una delle proprie finalità statutarie, derivante dall’ex Opera Pia della Consolazione, alla cui iniziativa si deve la nascita, a distanza di quasi 160 anni, della scuola di agricoltura tuderte nella struttura di cui l’ente è proprietario.

Il Consiglio dell’ente, preso atto delle aumentate e diffuse difficoltà economiche, ha raddoppiato la somma da destinare al sostegno delle spese sostenute per i trasferimenti con mezzi pubblici.

La partecipazione ai sussidi è riservata ai convittori, mentre quelli legati al trasporto pubblico sono accessibili a tutti gli studenti del Ciuffelli-Einaudi (agraria, ragioneria, geometri, turismo, e vari corsi del professionale).

Tutta la documentazione è liberamente e gratuitamente scaricabile sul sito web di ETAB (www.etabtodi.it) alle sezioni news o alla sezione avvisi e gare ossia ai seguenti link: https://etabtodi.it/home.

Lo stesso avviso sarà pubblicato all’albo on line del Comune di Todi.

La scadenza per le domande è prevista al prossimo 14 novembre 2023.

Il Presidente

Leonardo Mallozzi

Aumentati gli Stanziamenti per Borse di Studio, Sussidi e Contributi alla Mobilità dall’ETAB

Todi, 27 settembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Tutela Agricoltura e Beneficenza (ETAB) ha annunciato un significativo incremento negli stanziamenti dedicati alle borse di studio, sussidi e contributi per la mobilità, offrendo un’opportunità senza precedenti agli studenti dell’ ISIS “Ciuffelli-Einaudi”.

Cinque Borse di Studio al Merito Scolastico e Altri Contributi per la Mobilità

Un totale di cinque borse di studio al merito scolastico e ulteriori contributi, con erogazioni liberali per sostenere la mobilità, per un valore complessivo di 9.000 euro, sono stati destinati agli studenti più meritevoli dell’ISIS “Ciuffelli-Einaudi”. Questa iniziativa mira a sostenere l’istruzione di giovani provenienti da famiglie contadine di Todi e delle aree circostanti.

L’Impegno di ETAB per l’Educazione e la Mobilità

L’ETAB, erede dell’ex Opera Pia della Consolazione, continua a sostenere uno dei suoi scopi statutari fondamentali, ovvero promuovere l’istruzione nella regione di Todi. Questa missione ha origine dalla nascita della scuola di agricoltura tuderte, quasi 160 anni fa, all’interno della struttura di proprietà dell’ente.

Aumento dei Fondi per il Trasporto Pubblico

Riconoscendo le crescenti difficoltà economiche che affliggono gli studenti e le loro famiglie, il Consiglio dell’ente ha raddoppiato l’importo destinato a sostenere le spese per i trasferimenti con mezzi pubblici. Almeno 10 studenti potranno fruire di questa importante possibilità.

Il Consiglio di ETAB ha inoltre deliberato interventi mirati per altri euro 3 mila circa a sostegno di specifiche segnalazioni della dirigenza scolastica.

Partecipazione e Documentazione

La partecipazione ai sussidi è riservata ai convittori, mentre gli studenti di tutte le discipline dell’ISIS “Ciuffelli-Einaudi,” tra cui agraria, ragioneria, geometri, turismo e vari corsi professionali, possono beneficiare dei contributi legati al trasporto pubblico.

Tutti i dettagli e la documentazione necessaria sono liberamente e gratuitamente scaricabili dal sito web ufficiale di ETAB all’indirizzo www.etabtodi.it nella sezione “notizie” o tramite il seguente link: https://etabtodi. it/home. Inoltre, l’avviso sarà pubblicato sull’albo online del Comune di Todi.

Scadenza per le Domande

I candidati interessati hanno tempo fino al 14 novembre 2023 per presentare le proprie domande.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’ente ai seguenti recapiti telefono 0758942216 – w.a. 3897632665 – mail consolazione@email.it