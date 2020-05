Todi: ancora partecipe a “Il Maggio dei libri”. Tutto il programma promossi dal Comune

Anche quest’anno la Città di Todi partecipa a “Il Maggio dei libri” con progetti importanti ed un rinnovato entusiasmo.

Il Maggio dei Libri è un’importante manifestazione di carattere nazionale organizzata dal Cepell (Centro per il libro e la lettura) e patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, che cresce ogni anno di più; quest’anno, in occasione dei 10 anni dalla sua creazione, ha scelto, quale slogan comune a tutti gli eventi organizzati sul territorio nazionale: “Se leggo scopro”.

Come sempre, il Comune di Todi è in prima linea in questa attività, grazie al grandissimo lavoro svolto dall’Assessorato alla Cultura ed in particolare dal personale della Biblioteca Lorenzo Leoni , che ha organizzato anche quest’anno interessanti iniziative finalizzate alla promozione e alla diffusione dei libri e della lettura.

Normalmente, gli eventi del Maggio dei libri venivano organizzati nelle sedi degli istituti promotori, ma quest’anno, causa le restrizioni e regolamentazioni determinate dall’emergenza sanitaria Covid-19, le iniziative si svolgeranno solo via web. In particolare, gli incontri organizzati dalla Biblioteca comunale di Todi, saranno visibili nei giorni 14, 21 e 28 maggio alle ore 16,30 sulla pagina facebook Comune di Todi (https://www.facebook.com/comunetodi/ ).

Il titolo scelto a collegare le tre iniziative proposte è I classici al nostro fianco, poiché abbiamo pensato che la filosofia e la letteratura delle nostre radici culturali potesse aiutarci in un percorso interiore, divenuto ancora più importante in un periodo di restrizioni quali quelle che stiamo vivendo da mesi. I classici ci indicano e suggeriscono vie e riflessioni per guardare dentro di noi e intraprendere un percorso di conoscenza di sé a volte difficile e complicato.

Gli eventi saranno così strutturati:

14 maggio 2020, ore 16,30: Lettera sulla felicità di Epicuro, lettura da parte di alcune utenti della Biblioteca, commento del prof. Manfredo Retti;

21 maggio 2020, ore 16,30: Alla scoperta dell’Eros. Il racconto di Diotima, tratto dal Simposio di Platone, lettura di Maria Sofia Guarente e commento del Preside del Liceo Jacopone da Todi, prof. Sergio Guarente;

28 maggio 2020, ore 16,30: Passo 28-29,1 del Libro II del De ira di Seneca, lettura del prof. Marco Briziarelli e commento del prof. Vincenzo Russo.

L’Amministrazione Comunale è davvero molto soddisfatta del fatto che Todi ancora una volta partecipi al Maggio dei Libri con un’iniziativa così ben organizzata che ha coinvolto la Città ed i cittadini sia con le letture, sia attraverso gli autorevoli commentatori.