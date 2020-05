#sostengolacultura: patto tra operatori culturali e utenti per un futuro insieme. L’iniziativa dell’azienda umbra Studio Logico srl: una piattaforma promozionale in uso gratuito e un “Biglietto per domani” per sostenere le attività culturali ferme per l’emergenza Covid19

Io #sostengolacultura è un’iniziativa ideata da Studio Logico srl per sostenere gli operatori del settore della cultura e del turismo in questo momento di crisi, attraverso la piattaforma Ticket Cloud che mette a disposizione gratuitamente il servizio.

Il progetto è stato pensato e realizzato per offrire agli operatori (musei, teatri, cinema, festival, guide turistiche e liberi professionisti) un sostegno concreto ed immediato per il futuro delle attività che in questa fase non possono operare a causa del Covid-19.

#sostegnolacultura viene offerto, in questo momento di difficoltà generale, proprio per creare un collegamento tra le strutture e il pubblico, per sostenere le attività culturali e dare una speranza concreta agli operatori, attraverso le donazioni che il sistema intende raccogliere, per guardare oltre l’emergenza e programmare il futuro.

Il meccanismo proposto è semplice: l’operatore pubblica nel sito messo a disposizione da Studio Logico srl i propri dati (come IBAN, email, etc.) per ottenere direttamente nel proprio conto corrente le donazioni. L’operatore o la struttura, inoltre possono aderire all’iniziativa Un Biglietto per domani, offrendo a coloro che hanno effettuato delle donazioni un voucher spendibile appena le condizioni generali lo permetteranno e valido, comunque, fino al giugno del 2021.

Un Biglietto per domani è l’iniziativa che #sostengolacultura ha deciso di mettere a disposizione di utenti ed operatori culturali, creando un canale privilegiato e diretto di comunicazione tra gli stessi per programmare e ricostruire il futuro; un canale per far sì che il lavoro degli operatori culturali non si fermi completamente e che, grazie ad un semplice gesto come la donazione, si possa intervenire con un concreto e immediato sostengo, ma anche infondere speranza nel domani. Un Biglietto per domani è un voucher che si trasforma in un patto tra operatori e utenti: la promessa di un futuro insieme, di un domani fatto di riapertura e di ritorno alla normalità ad emergenza conclusa.

Per questo chi vorrà contribuire e partecipare a #sostengolacultura può liberamente effettuare delle donazioni e ricevere in cambio come pegno di quella promessa Un biglietto per domani.

A fronte di questo gesto solidale Studio Logico ha deciso di non applicare alcuna commissione o costo, in modo che tutto quello che verrà incassato sarà direttamente versato al museo o alla struttura che aderisce all’iniziativa (escluse le spese degli oneri bancari che vengono applicate per la transazione).

L’adesione da parte delle strutture (museali, culturali, ricettive e turistiche) è totalmente gratuita.

Con l’adesione all’iniziativa “Un Biglietto per domani” con Ticket cloud, inoltre, Studio Logico srl mette a disposizione gratuitamente e per tutta la durata dell’iniziativa un sito di e-commerce dove l’operatore potrà pubblicare i propri servizi ed iniziative.

Link di riferimento:

Sito di riferimento di #sostengolacultura: https://sostengolacultura.ticket-cloud.it

Azienda: www.studiologico.com

Portale Ticket cloud: www.ticket-cloud.it