Todi: inaugurata una nuova linea urbana che coinvolgerà esclusivamente mezzi elettrici. La nuova linea – la E – collegherà Piazza Consolazione e Piazza Jacopone

“È con enorme soddisfazione che oggi inauguriamo questa nuova linea urbana che utilizzerà esclusivamente mezzi elettrici e sarà totalmente gratuita per gli utenti”.

È l’assessore al bilancio e patrimonio del Comune di Todi Elena Baglioni a commentare l’inaugurazione della LINEA E, il nuovo collegamento gratuito di bus tra Piazza Consolazione e Piazza Jacopone con una navetta elettrica che effettuerà un servizio continuo giornaliero con frequenza di 15 minuti.

“Si tratta di un importante investimento che si inserisce in un più ampio progetto di ‘città sostenibile’ e che ha lo scopo di rendere più accessibile il centro storico ai turisti ma anche e sopratutto ai cittadini tuderti”.

In occasione della presentazione, che ha visto gli interventi del Sindaco Antonino Ruggiano, di rappresentanti della Giunta Comunale, dell’ing. Velio Del Bolgia, Direttore Regionale di Busitalia Umbria, e del dott. Alessio Cinfrignini, Direttore di Esercizio Gomma Busitalia Umbria, emergono altri particolari del servizio.

A brevissimo, probabilmente entro la prossima primavera, sarà completamente ristrutturato il parcheggio retrostante al Tempio della Consolazione, che fornirà un naturale supporto strutturale ai futuri utente della Linea E. Il Piazzale della Consolazione diventerà una sorta di hub per la mobilità, visto che le attuali linee B e C vi faranno capolinea, e gli utenti trasborderanno sulle nuove navette per salire in centro: con grandi vantaggi in termini di abbattimento del traffico e dell’inquinamento.

Il sabato mattina, quando Viale Abdon Menecali (Tempio della Consolazione) sarà utilizzato per il mercato settimanale, il capolinea della Linea E si sposterà temporaneamente presso il parcheggio di Porta Orvietana.