“Test molecolari anticovid: prezzi troppo alti nel settore privato”. La denuncia di Marco Sciamanna (Popolo della Famiglia). “Più controlli per chi ha la quarantena obbligatoria e tampone molecolare senza utile d’impresa”

“Era marzo quando chiedemmo, come PdF Umbria, che fosse attuato il drastico e tempestivo aumento dei tamponi, quindi non possiamo che apprezzare alcuni dei contenuti delle ulteriori disposizioni anti-covid che la Giunta Tesei intende attuare. Guardiamo favorevolmente la scelta dei tamponi tramite “drive through” e quelli per controllare gli arrivi dalle zone a rischio, ma chiediamo uno sforzo di indirizzo per calmierare i prezzi dei tamponi che i cittadini eseguono in forma privata”.

Queste le parole di Marco Sciamanna Presidente del Popolo della Famiglia Umbria ritenendo che nella nostra regione costo dei test molecolari è troppo elevato.

“Il prezzo dei tamponi molecolari in Umbria si attesta sui 90-120€ a seconda del centro diagnostico. Tenendo conto che solo il test molecolare riesce a dimostrare la reale presenza del virus in un individuo e che questo test è l’unico può consentire di circoscrivere con assoluta certezza chi deve attenersi alla disciplina dell’isolamento, o tornare alle quotidiane occupazioni, chiediamo un provvedimento, una delibera, un accordo con il settore della diagnostica privata, per consentire anche alle persone ed alle famiglie con reddito medio-basso, di poter accedere al test privatamente e con prezzi accessibili”

ha continuato Sciamanna precisando che in altre regioni è possibile avere test molecolari a prezzi molto inferiori che possono essere ulteriormente corretti al ribasso.