“Caro bollette: la Regione Umbria propone la rateizzazione”

“Ci hanno somministrato per anni la convenienza del mercato libero rispetto al mercato tutelato come la soluzione ideale per ogni consumatore, sia questo una famiglia, o una partita iva. Ora che le circostanze sull’insopportabile incremento dei costi energetici, frutto anche di speculazioni di operatori del settore secondo quanto confermato in Senato dallo stesso Ministro Cingolani, la Regione propone la soluzione del bonus bollette, che poi non è un bonus, ma un vero e proprio prestito, da restituire sì senza interessi, ma sempre in comode rate”.