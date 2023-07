Tesei nomina gli atleti paralimpici Francesco Felici e Chiara Andidero ambasciatori dell’Umbria

Complimenti da parte mia e da tutta l’Amministrazione Comunale, dalla città di Bastia Umbra a Francesco Felici campione italiano juniores di tennis in carrozzina. Francesco con Chiara Andidero sono stati nominati Ambasciatori dell’Umbria nel mondo dalla Presidente della Regione Donatella Tesei.

Un grande riconoscimento per grandi campioni. Francesco Felici è campione italiano juniores di tennis in carrozzina, disciplina di cui recentemente è diventato il n° 2 nella classifica internazionale wheelchair tennis junior, Chiara ha recentemente conquistato la medaglia d’oro nei 200 metri farfalla durante i Mondiali Paralimpici di Vichy in Francia. Come Sindaco ho incontrato Francesco qualche mese fa per complimentarmi dei successi ottenuti ma da sempre conosco la sua forza, le sue grandi capacità pari alla sua umiltà che da Preside avevo constatato avendolo come studente.

Bravissimi ragazzi, vi aspetta un ruolo importante, portare la nostra Umbria nel mondo attraverso i valori che voi rappresentate

Il Sindaco Paola Lungarotti