Terni: trimestre estivo in crescita per le imprese. Lo rileva un’analisi condotta da Movimprese

Trimestre estivo con un tasso di crescita contenuto ma, nonostante tutto, in terreno positivo, sul fronte della natimortalità delle imprese registrata in provincia di Terni. E’ quanto emerge dall’analisi Movimprese, condotta da InfoCamere ed elaborata dall’ufficio Innovazione e informazione economica della Camera di commercio.

Tra luglio e settembre, infatti, a fronte di 140 chiusure d’impresa ci sono state 232 aperture, con un saldo positivo di 92 nuove aziende operanti, equivalente ad un tasso di crescita dello 0,42% (+ 0,23% nel capoluogo di regione). Il totale di imprese registrate è quindi pari a 21.903 unità.

In tutta l’Umbria al 30 settembre si registra un saldo positivo tra aperture e cessazioni di imprese (+256), anche se resta un dato elevato quello delle cessazioni, che anche nel trimestre considerato resta piuttosto consistente (62).

Per il segretario generale dell’ente camerale ternano, Giuliana Piandoro